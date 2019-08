Traffico Roma del 21-08-2019 ore 12:30

CHIUSA LA VIA CASSIA IN ZONA CORSO FRANCIA – COLLINA FLEMING. IN CORSO UN

INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA VIA ORIOLO ROMANO E VIALE CORTINA

D’AMPEZZO.

A OSTIA RISOLTO L’ INCIDENTE TRA VIA BOSIO E VIA COSTANZO CASANA. TRAFFICO

IN DIMINUZIONE.

PER LAVORI CODE SULLA ROMA-CIVITAVECCHIA TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI VERSO

CIVITAVECCHIA

CODE PER LAVORI ANCHE SULLA ROMA-L’AQUILA NEL TRATTO CASTEL MADAMA VICOVARO

RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO

FRANCIA-TOR DI QUINTO

METRO A PARZIALMENTE INTERROTTA. I TRENI NON TRANSITANO NELLA TRATTA

TERMINI-BATTISTINI.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO CHIAMA IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34

34

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma