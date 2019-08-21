Traffico Roma del 21-08-2019 ore 12:30
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CHIUSA LA VIA CASSIA IN ZONA CORSO FRANCIA – COLLINA FLEMING. IN CORSO UN
INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA VIA ORIOLO ROMANO E VIALE CORTINA
D’AMPEZZO.
A OSTIA RISOLTO L’ INCIDENTE TRA VIA BOSIO E VIA COSTANZO CASANA. TRAFFICO
IN DIMINUZIONE.
PER LAVORI CODE SULLA ROMA-CIVITAVECCHIA TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI VERSO
CIVITAVECCHIA
CODE PER LAVORI ANCHE SULLA ROMA-L’AQUILA NEL TRATTO CASTEL MADAMA VICOVARO
RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO
FRANCIA-TOR DI QUINTO
METRO A PARZIALMENTE INTERROTTA. I TRENI NON TRANSITANO NELLA TRATTA
TERMINI-BATTISTINI.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO CHIAMA IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma