Traffico Roma del 21-08-2019 ore 13:30

PROSEGUE LA CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA VIA CASSIA IN ZONA CORSO FRANCIA –

COLLINA FLEMING. IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA VIA ORIOLO

ROMANO E VIALE CORTINA D’AMPEZZO.

ALL’EUR TORRINO INCIDENTE IN VIA CINA ALTEZZA VIA DEI BAMBÙ

CHIUSA ALLE MOTO E AI MOTORINI LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E IL

LUNGOMARE DI OSTIA. VIABILITÀ ALTERNATIVA: SULLA VIA DEL MARE.



IL 27 AGOSTO INTERRUZIONE DELLA TERMINI-CENTOCELLE. MARTEDÌ PROSSIMO TRENI

FERMI PER L’INTERA GIORNATA. IN SOSTITUZIONE, CI SARÀ LA LINEA BUS 105.



