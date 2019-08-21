Traffico Roma del 21-08-2019 ore 13:30
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PROSEGUE LA CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA VIA CASSIA IN ZONA CORSO FRANCIA –
COLLINA FLEMING. IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA VIA ORIOLO
ROMANO E VIALE CORTINA D’AMPEZZO.
ALL’EUR TORRINO INCIDENTE IN VIA CINA ALTEZZA VIA DEI BAMBÙ
CHIUSA ALLE MOTO E AI MOTORINI LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E IL
LUNGOMARE DI OSTIA. VIABILITÀ ALTERNATIVA: SULLA VIA DEL MARE.
IL 27 AGOSTO INTERRUZIONE DELLA TERMINI-CENTOCELLE. MARTEDÌ PROSSIMO TRENI
FERMI PER L’INTERA GIORNATA. IN SOSTITUZIONE, CI SARÀ LA LINEA BUS 105.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma