Traffico Roma del 21-08-2019 ore 14:30
Più informazioni su
TRAFFICO SCARSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPLAI STRADE E CONSOLARI DELLA
CAPITALE.
RESTA CHIUSA VIA CASSIA NEI PRESSI DI VIALE CORTINA D’AMPEZZO ALL’ALTEZZA
DI VIA DELL’ACQUA TRAVERSA. E’ IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO.
SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTÀ:
CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL RACCORDO ANULARE, NON
SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DIMAGGIOR TRAFFICO.
RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO OLIMPICO;
TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA
METROPOLITANA RESTERÀ INTERROTTA FINO AL 25 AGOSTO PER LAVORI TRA TERMINI E
BATTISITNI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
.
———————–
AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma