Traffico Roma del 21-08-2019 ore 16:30

PER INCIDENTE FILE SULLA VIA PONTINA IN USCITA DALLA CAPITALE DAL RACCORDO

ANULARE A VIA DI VALLERANO.



ANCORA CHIUSA LA VIA CASSIA NEI PRESSI DI VIALE CORTINA D’AMPEZZO

ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA TRAVERSA. E’ IN CORSO UN INTERVENTO DEI

VIGILI DEL FUOCO.



SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA ROMA,

CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE.

LUNGHE ATTESE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO



PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO STADIO

OLIMPICO

RICORDIAMO CHE PER TUTTO IL PERIODO ESTIVO IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA

LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO, E’ SOSTITUITO CON AUTOBUS COTRAL

TRA LE STAZIONI DI MONTEBELLO E CATALANO.

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma