Traffico Roma del 21-08-2019 ore 17:00
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PER INCIDENTE FILE SULLA VIA PONTINA IN USCITA DALLA CAPITALE DAL RACCORDO
ANULARE A VIA DI VALLERANO.
ANCORA CHIUSA LA VIA CASSIA NEI PRESSI DI VIALE CORTINA D’AMPEZZO
ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA TRAVERSA. E’ IN CORSO UN INTERVENTO DEI
VIGILI DEL FUOCO.
SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA ROMA,
CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE.
LUNGHE ATTESE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO
PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO STADIO
OLIMPICO
RICORDIAMO CHE PER TUTTO IL PERIODO ESTIVO IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA
LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO, E’ SOSTITUITO CON AUTOBUS COTRAL
TRA LE STAZIONI DI MONTEBELLO E CATALANO.
PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma