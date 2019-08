Traffico Roma del 21-08-2019 ore 17:30

POCO TRAFFICO, ALMENO IN QUESTE ORE, SULLE STRADE DI ROMA E PROVINCIA

REGOLARE LA CIRCOLAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE

CARREGGIATE

SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA ROMA,

CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE.

LUNGHE ATTESE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO



PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 DI SETTEMBRE CHIUSA LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO STADIO

OLIMPICO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA

METROPOLITANA RESTERÀ INTERROTTA FINO AL 25 AGOSTO PER LAVORI TRA TERMINI E

BATTISITNI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.



E SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO PER TUTTO IL PERIODO ESTIVO IL

SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO, E’

SOSTITUITO CON AUTOBUS COTRAL, TRA LE STAZIONI DI MONTEBELLO E CATALANO.

