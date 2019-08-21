Traffico Roma del 21-08-2019 ore 19:00
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SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
ARDEATINA E VIA DEL MARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO
TRA LAURENTINA E APPIA.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO IN USCITA DALLA CITTA’ DA
VIA C.COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO , OLTRE AL TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE
UN INCIDENTE..
SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTÀ:
CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL RACCORDO ANULARE, NON
SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DIMAGGIOR TRAFFICO.
RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO OLIMPICO;
TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA
METROPOLITANA RESTERÀ INTERROTTA FINO AL 25 AGOSTO PER LAVORI TRA TERMINI E
BATTISITNI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma