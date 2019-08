Traffico Roma del 21-08-2019 ore 19:30

SUL RACCORDO ANULARE DOPO UN INCIDENTE ANCORA RALLENTAMENTI IN CARREGIATA

INTERNA TRA PONTINA E LA VIA DEL MARE

RALLENTAMENTI E CODE SULLA ROMA FIUMICINO IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA

C.COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO, OLTRE AL TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE UN

INCIDENTE.

PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 DI SETTEMBRE CHIUSA LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO STADIO

OLIMPICO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA

METROPOLITANA RESTERÀ INTERROTTA FINO AL 25 AGOSTO PER LAVORI TRA TERMINI E

BATTISITNI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.



E SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO PER TUTTO IL PERIODO ESTIVO IL

SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO, E’

SOSTITUITO CON AUTOBUS COTRAL, TRA LE STAZIONI DI MONTEBELLO E CATALANO.

