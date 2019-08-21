Traffico Roma del 21-08-2019 ore 20:00
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SUL RACCORDO ANULARE DOPO UN INCIDENTE ANCORA RALLENTAMENTI IN CARREGIATA
INTERNA TRA PONTINA E LA VIA DEL MARE
RALLENTAMENTI E CODE SULLA ROMA FIUMICINO IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA
C.COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO, OLTRE AL TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE UN
INCIDENTE.
PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 DI SETTEMBRE CHIUSA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO STADIO
OLIMPICO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA
METROPOLITANA RESTERÀ INTERROTTA FINO AL 25 AGOSTO PER LAVORI TRA TERMINI E
BATTISITNI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
E SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO PER TUTTO IL PERIODO ESTIVO IL
SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO, E’
SOSTITUITO CON AUTOBUS COTRAL, TRA LE STAZIONI DI MONTEBELLO E CATALANO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma