Traffico Roma del 21-09-2019 ore 07:30

TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO

CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO.

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST.



PER GLI AMANTI DEL SAMBA, APPUNTAMENTO LUNGO LE STRADE DEL QUARTIERE SAN

PAOLO. DALLE 16 ALLE 18 DI QUESTO POMERIGGIO, PREVISTA ALMENO LA

PARTECIPAZIONE DI 100 PERSONE PER VIVERE INSIEME QUESTE ORE DEDICATE AL

PANORAMA SAMBISTICO E PERCUSSIVO ITALIANO.

ANCORA UN APPUNTAMENTO MUSICALE, QUESTA VOLTA PER CHI SEGUE LA MUSICA

ITALIANA: GEMITAIZ E MADMAN DANNO APPUNTAMENTO AI LORO FAN, QUESTO

POMERIGGIO ALLE 16, IN VIA GIOLITTI PER PRESENTARE IL NUOVO ALBUM. ATTESE

CIRCA 1000 PERSONE.

