Traffico Roma del 21-09-2019 ore 07:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO
CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST.
PER GLI AMANTI DEL SAMBA, APPUNTAMENTO LUNGO LE STRADE DEL QUARTIERE SAN
PAOLO. DALLE 16 ALLE 18 DI QUESTO POMERIGGIO, PREVISTA ALMENO LA
PARTECIPAZIONE DI 100 PERSONE PER VIVERE INSIEME QUESTE ORE DEDICATE AL
PANORAMA SAMBISTICO E PERCUSSIVO ITALIANO.
ANCORA UN APPUNTAMENTO MUSICALE, QUESTA VOLTA PER CHI SEGUE LA MUSICA
ITALIANA: GEMITAIZ E MADMAN DANNO APPUNTAMENTO AI LORO FAN, QUESTO
POMERIGGIO ALLE 16, IN VIA GIOLITTI PER PRESENTARE IL NUOVO ALBUM. ATTESE
CIRCA 1000 PERSONE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma