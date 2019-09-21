Traffico Roma del 21-09-2019 ore 08:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO
CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST.
A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, CHIUSA LA CORSIA LATERALE DI VIA CRISTOFORO
COLOMBO IN PROSSIMITà DI VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà.
NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 22 SETTEMBRE, IL PERCORSO DELLA METRO B
CASTRO PRETORIO-LAURENTINA è INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA, PROSEGUENDO
IL PROPRIO SERVIZIO CON IL BUS SOSTITUTIVO. REGOLARE IL TRATTO CASTRO
PRETORIO-REBIBBIA.
PER GLI AMANTI DEL SAMBA, APPUNTAMENTO LUNGO LE STRADE DEL QUARTIERE SAN
PAOLO. DALLE 16 ALLE 18 DI QUESTO POMERIGGIO, PREVISTA ALMENO LA
PARTECIPAZIONE DI 100 PERSONE PER VIVERE INSIEME QUESTE ORE DEDICATE AL
PANORAMA SAMBISTICO E PERCUSSIVO ITALIANO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma