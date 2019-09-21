Traffico Roma del 21-09-2019 ore 09:00
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ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 21 SETTEMBRE 2019 ORE 8:50
PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LA METRO B
E LA METRO C AL COLOSSEO.
NELLA GIORNATA DI OGGI, E DOMANI DOMENICA 22 SETTEMBRE, LA METRO B TRA
CASTRO PRETORIO E LAURANTINA È INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA,
PROSEGUENDO CON LA LINEA BUS MB. REGOLARE IL PERCORSO CASTRO PRETORIO-
LAURENTINA.
DALLE 8 DI QUESTA MATTINA, FINO A TARDA SERATA, DIVIETO DI TRANSITO SU VIA
TIBURTINA, TRA VIA MORELLO E VIA CAVE DI PIETRALATA, IN OCCASIONE DELLO
“SHOWROOM DELLA MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE” ORGANIZZATO DEL IV
MUNICIPIO. L’AREA PEDONALE RIGUARDA LA CORSIA LATERALE VERSO IL CENTRO. IL
TRAFFICO È QUINDI DEVIATO SULLA PARTE CENTRALE DI VIA TIBURTINA.
PER GLI AMANTI DEL SAMBA, APPUNTAMENTO LUNGO LE STRADE DEL QUARTIERE SAN
PAOLO. DALLE 16 ALLE 18 DI QUESTO POMERIGGIO, PREVISTA ALMENO LA
PARTECIPAZIONE DI 100 PERSONE PER VIVERE INSIEME QUESTE ORE DEDICATE AL
PANORAMA SAMBISTICO ITALIANO.
DOMANI C’È LA III EDIZIONE DELLA “HALF MARATHON”, UNA GARA PODISTICA
COMPETITIVA DI 21 KM, INSIEME ALLA “RUN FOR PEACE” APERTA A TUTTI CHE
PREVEDE 5 KM DI CORSA. DALLE 7 ALLE 14 DIVIETO DI TRANSITO IN DIVERSE
STRADE DEL CENTRO, SAN PIETRO, FLAMINIO E PRATI.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma