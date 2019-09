Traffico Roma del 21-09-2019 ore 09:00

ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 21 SETTEMBRE 2019 ORE 8:50

PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LA METRO B

E LA METRO C AL COLOSSEO.

NELLA GIORNATA DI OGGI, E DOMANI DOMENICA 22 SETTEMBRE, LA METRO B TRA

CASTRO PRETORIO E LAURANTINA È INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA,

PROSEGUENDO CON LA LINEA BUS MB. REGOLARE IL PERCORSO CASTRO PRETORIO-

LAURENTINA.

DALLE 8 DI QUESTA MATTINA, FINO A TARDA SERATA, DIVIETO DI TRANSITO SU VIA

TIBURTINA, TRA VIA MORELLO E VIA CAVE DI PIETRALATA, IN OCCASIONE DELLO

“SHOWROOM DELLA MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE” ORGANIZZATO DEL IV

MUNICIPIO. L’AREA PEDONALE RIGUARDA LA CORSIA LATERALE VERSO IL CENTRO. IL

TRAFFICO È QUINDI DEVIATO SULLA PARTE CENTRALE DI VIA TIBURTINA.

PER GLI AMANTI DEL SAMBA, APPUNTAMENTO LUNGO LE STRADE DEL QUARTIERE SAN

PAOLO. DALLE 16 ALLE 18 DI QUESTO POMERIGGIO, PREVISTA ALMENO LA

PARTECIPAZIONE DI 100 PERSONE PER VIVERE INSIEME QUESTE ORE DEDICATE AL

PANORAMA SAMBISTICO ITALIANO.

DOMANI C’È LA III EDIZIONE DELLA “HALF MARATHON”, UNA GARA PODISTICA

COMPETITIVA DI 21 KM, INSIEME ALLA “RUN FOR PEACE” APERTA A TUTTI CHE

PREVEDE 5 KM DI CORSA. DALLE 7 ALLE 14 DIVIETO DI TRANSITO IN DIVERSE

STRADE DEL CENTRO, SAN PIETRO, FLAMINIO E PRATI.

DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma