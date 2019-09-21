Traffico Roma del 21-09-2019 ore 09:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO
URBANO DELLA A24.
SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE
DELLA CITTÀ.
PRUDENZA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO: A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE È CHIUSA
LA CORSIA LATERALE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DEL
CENTRO CITTÀ.
NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 22 SETTEMBRE, IL PERCORSO DELLA METRO B
CASTRO PRETORIO-LAURENTINA È INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA, PROSEGUENDO
IL PROPRIO SERVIZIO CON IL BUS SOSTITUTIVO. REGOLARE IL TRATTO CASTRO
PRETORIO-REBIBBIA.
DALLE 8 DI QUESTA MATTINA, FINO A TARDA SERATA, DIVIETO DI TRANSITO SU VIA
TIBURTINA, TRA VIA MORELLO E VIA CAVE DI PIETRALATA, IN OCCASIONE DELLO
“SHOWROOM DELLA MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE”. L’AREA PEDONALE RIGUARDA
LA CORSIA LATERALE VERSO IL CENTRO. IL TRAFFICO È QUINDI DEVIATO SULLA
PARTE CENTRALE DI VIA TIBURTINA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma