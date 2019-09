Traffico Roma del 21-09-2019 ore 09:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO

URBANO DELLA A24.

SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE

DELLA CITTÀ.

PRUDENZA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO: A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE È CHIUSA

LA CORSIA LATERALE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DEL

CENTRO CITTÀ.

NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 22 SETTEMBRE, IL PERCORSO DELLA METRO B

CASTRO PRETORIO-LAURENTINA È INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA, PROSEGUENDO

IL PROPRIO SERVIZIO CON IL BUS SOSTITUTIVO. REGOLARE IL TRATTO CASTRO

PRETORIO-REBIBBIA.

DALLE 8 DI QUESTA MATTINA, FINO A TARDA SERATA, DIVIETO DI TRANSITO SU VIA

TIBURTINA, TRA VIA MORELLO E VIA CAVE DI PIETRALATA, IN OCCASIONE DELLO

“SHOWROOM DELLA MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE”. L’AREA PEDONALE RIGUARDA

LA CORSIA LATERALE VERSO IL CENTRO. IL TRAFFICO È QUINDI DEVIATO SULLA

PARTE CENTRALE DI VIA TIBURTINA.

