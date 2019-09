Traffico Roma del 21-09-2019 ore 11:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

SULLA CARREGGIATA INTERA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA PER I

POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE IN PROSSIMITà DI CASTEL

GIUBILEO. POCO IL TRAFFICO IN QUESTO SABATO MATTINA SULL’ESTERNA, DOVE CI

SONO BREVI RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA.

SU VIA DEL FORO ITALICO, LA CIRCOLAZIONE è MAGGIORMENTE CONCETRATA TRA

CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, MENTRE IN

TANGENZIALE EST SI RALLENTA IN PROSSIMITà DEL BIVIO PER LA ROMA-TERAMO,

VERSO SAN GIOVANNI.

ANCORA PRUDENZA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO: A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE

CONTINUA A ESSERE CHIUSA LA CORSIA LATERALE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI

MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.

CODE A TRATTI SU VIA SALARIA, DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL’URBE

VERSO IL GRA.

TRAFFICATE VIA DI TORREVECCHIA, VIA FLAMINIA NUOVA E VIA APPIA NUOVA VICINO

L’IPPODROMO CAPANNELLE VERSO IL CENTRO.

NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 22 SETTEMBRE, IL PERCORSO DELLA METRO B

CASTRO PRETORIO-LAURENTINA È INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA, PROSEGUENDO

IL PROPRIO SERVIZIO CON IL BUS SOSTITUTIVO. REGOLARE IL TRATTO CASTRO

PRETORIO-REBIBBIA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma