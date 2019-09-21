Traffico Roma del 21-09-2019 ore 12:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SULLA CARREGGIATA INTERA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA PER I
POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE IN PROSSIMITà DI CASTEL
GIUBILEO. POCO IL TRAFFICO IN QUESTO SABATO MATTINA SULL’ESTERNA, DOVE CI
SONO BREVI RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA.
SU VIA DEL FORO ITALICO, LA CIRCOLAZIONE è MAGGIORMENTE CONCETRATA TRA
CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, MENTRE IN
TANGENZIALE EST SI RALLENTA IN PROSSIMITà DEL BIVIO PER LA ROMA-TERAMO,
VERSO SAN GIOVANNI.
ANCORA PRUDENZA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO: A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE
CONTINUA A ESSERE CHIUSA LA CORSIA LATERALE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI
MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.
CODE A TRATTI SU VIA SALARIA, DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL’URBE
VERSO IL GRA.
TRAFFICATE VIA DI TORREVECCHIA, VIA FLAMINIA NUOVA E VIA APPIA NUOVA VICINO
L’IPPODROMO CAPANNELLE VERSO IL CENTRO.
NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 22 SETTEMBRE, IL PERCORSO DELLA METRO B
CASTRO PRETORIO-LAURENTINA È INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA, PROSEGUENDO
IL PROPRIO SERVIZIO CON IL BUS SOSTITUTIVO. REGOLARE IL TRATTO CASTRO
PRETORIO-REBIBBIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma