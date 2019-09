Traffico Roma del 21-09-2019 ore 13:30

CODE A TRATTI SU VIA SALARIA, DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL’URBE

VERSO IL GRA.

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITà DEL BIVIO PER LA ROMA-

TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI.

IN PIENO SVOLGIMENTO LO “SHOWROOM DELLA MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE”;

CHIUSA PERTANTO LA LATERALE DI VIA TIBURTINA TRA VIA VINCENZO MORELLO E

VIA DI PORTONACCIO, DIREZIONE CENTRO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

PER GLI AMANTI DEL SAMBA, APPUNTAMENTO LUNGO LE STRADE DEL QUARTIERE SAN

PAOLO. DALLE 16 ALLE 18 DI QUESTO POMERIGGIO, P PER VIVERE QUESTE ORE

DEDICATE AL PANORAMA SAMBISTICO E PERCUSSIVO ITALIANO.

NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 22 SETTEMBRE, IL PERCORSO DELLA METRO B

CASTRO PRETORIO-LAURENTINA È INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA, PROSEGUENDO

IL PROPRIO SERVIZIO CON IL BUS SOSTITUTIVO. REGOLARE IL TRATTO CASTRO

PRETORIO-REBIBBIA.

ALLE 20:45 DI DOMANI ALL’OLIMPICO INCONTRO “LAZIO-PARMA”. CONSUETE

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ GIÀ DAL POMERIGGIO NELL’AREA CIRCOSTANTE

L’IMPIANTO SPORTIVO.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma