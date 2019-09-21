Traffico Roma del 21-09-2019 ore 14:30
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CODE A TRATTI SU VIA SALARIA, DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL’URBE
VERSO IL GRA.
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITà DEL BIVIO PER LA ROMA-
TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI.
IN PIENO SVOLGIMENTO LO “SHOWROOM DELLA MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE”;
CHIUSA PERTANTO LA LATERALE DI VIA TIBURTINA TRA VIA VINCENZO MORELLO E
VIA DI PORTONACCIO, DIREZIONE CENTRO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
PER GLI AMANTI DEL SAMBA, APPUNTAMENTO LUNGO LE STRADE DEL QUARTIERE SAN
PAOLO. DALLE 16 ALLE 18 DI QUESTO POMERIGGIO, P PER VIVERE QUESTE ORE
DEDICATE AL PANORAMA SAMBISTICO E PERCUSSIVO ITALIANO.
NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 22 SETTEMBRE, IL PERCORSO DELLA METRO B
CASTRO PRETORIO-LAURENTINA È INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA, PROSEGUENDO
IL PROPRIO SERVIZIO CON IL BUS SOSTITUTIVO. REGOLARE IL TRATTO CASTRO
PRETORIO-REBIBBIA.
ALLE 20:45 DI DOMANI ALL’OLIMPICO INCONTRO “LAZIO-PARMA”. CONSUETE
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ GIÀ DAL POMERIGGIO NELL’AREA CIRCOSTANTE
L’IMPIANTO SPORTIVO.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma