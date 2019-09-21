Traffico Roma del 21-09-2019 ore 17:00
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CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE IN CITTA’.
IN PIENO SVOLGIMENTO LO “SHOWROOM DELLA MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE”;
CHIUSA PERTANTO LA LATERALE DI VIA TIBURTINA TRA VIA VINCENZO MORELLO E
VIA DI PORTONACCIO, DIREZIONE CENTRO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
PER GLI AMANTI DEL SAMBA, APPUNTAMENTO LUNGO LE STRADE DEL QUARTIERE SAN
PAOLO. DALLE 16 ALLE 18 DI QUESTO POMERIGGIO, AVRA’ LUOGO L’EVENTO
ITINERANTE DENOMINATO ROMA INCONTRA IL SAMBA. POSSIBILI DISAGI ALLA
CIRCOLAZIONE
OGGI E DOMANI 22 SETTEMBRE, IL PERCORSO DELLA METRO B CASTRO PRETORIO-
LAURENTINA È INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA, ISTITUITO UN SERVIZIO BUS
SOSTITUTIVO. REGOLARE IL TRATTO CASTRO PRETORIO-REBIBBIA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma