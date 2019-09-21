Traffico Roma del 21-09-2019 ore 17:30
Più informazioni su
TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA
AZONE. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO
DELL’URBE E VIA DEL FORO ITALICO DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLENTAMENTI IN
VIA CILICIA DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO..
PER GLI AMANTI DEL SAMBA, APPUNTAMENTO LUNGO LE STRADE DEL QUARTIERE SAN
PAOLO. FINO ALLE 18 DI QUESTO POMERIGGIO, CON L’EVENTO ITINERANTE
DENOMINATO ROMA INCONTRA IL SAMBA. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE
OGGI E DOMANI 22 SETTEMBRE, IL PERCORSO DELLA METRO B CASTRO PRETORIO-
LAURENTINA È INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA, ISTITUITO UN SERVIZIO BUS
SOSTITUTIVO. REGOLARE IL TRATTO CASTRO PRETORIO-REBIBBIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma