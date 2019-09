Traffico Roma del 21-09-2019 ore 17:30

TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA

AZONE. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO

DELL’URBE E VIA DEL FORO ITALICO DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLENTAMENTI IN

VIA CILICIA DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO..

PER GLI AMANTI DEL SAMBA, APPUNTAMENTO LUNGO LE STRADE DEL QUARTIERE SAN

PAOLO. FINO ALLE 18 DI QUESTO POMERIGGIO, CON L’EVENTO ITINERANTE

DENOMINATO ROMA INCONTRA IL SAMBA. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE

OGGI E DOMANI 22 SETTEMBRE, IL PERCORSO DELLA METRO B CASTRO PRETORIO-

LAURENTINA È INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA, ISTITUITO UN SERVIZIO BUS

SOSTITUTIVO. REGOLARE IL TRATTO CASTRO PRETORIO-REBIBBIA.



AUTORE: SILVIA SCIUBBA

