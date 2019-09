Traffico Roma del 21-09-2019 ore 18:30

TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA

AZONE. UN ALTRO INCIDENTE IN PIAZZALE APPIO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI

LARGO BRINDISI. DI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO

DELL’URBE E VIA DEL FORO ITALICO DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLENTAMENTI IN

VIA CILICIA DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO..

IN SVOLGIMENTO LO “SHOWROOM DELLA MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE”; CHIUSA

LA LATERALE DI VIA TIBURTINA TRA VIA VINCENZO MORELLO E VIA DI

PORTONACCIO, DIREZIONE CENTRO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

OGGI E DOMANI 22 SETTEMBRE, IL PERCORSO DELLA METRO B CASTRO PRETORIO-

LAURENTINA È INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA, ISTITUITO UN SERVIZIO BUS

SOSTITUTIVO. REGOLARE IL TRATTO CASTRO PRETORIO-REBIBBIA.



AUTORE: SILVIA SCIUBBA

