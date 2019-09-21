Traffico Roma del 21-09-2019 ore 18:30
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TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA
AZONE. UN ALTRO INCIDENTE IN PIAZZALE APPIO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI
LARGO BRINDISI. DI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO
DELL’URBE E VIA DEL FORO ITALICO DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLENTAMENTI IN
VIA CILICIA DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO..
IN SVOLGIMENTO LO “SHOWROOM DELLA MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE”; CHIUSA
LA LATERALE DI VIA TIBURTINA TRA VIA VINCENZO MORELLO E VIA DI
PORTONACCIO, DIREZIONE CENTRO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
OGGI E DOMANI 22 SETTEMBRE, IL PERCORSO DELLA METRO B CASTRO PRETORIO-
LAURENTINA È INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA, ISTITUITO UN SERVIZIO BUS
SOSTITUTIVO. REGOLARE IL TRATTO CASTRO PRETORIO-REBIBBIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma