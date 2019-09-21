Traffico Roma del 21-09-2019 ore 19:30
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TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA
AZONE. ALTRI INCIDENTI CREANO DISAGI IN VIA BOCCEA ALL’INCROCIO CON VIA
GREGORIO XI , E IN VIA DI BRAVA ALL’INCROCIO CON VIA ATTILIO BRUNIALTI.
UN ALTRO INCIDENTE IN PIAZZALE APPIO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LARGO
BRINDISI.
SI VIAGGIA A RILENTO SUL LUNGOTEVERE DA PONTE PRINCIPE AMEDEO A PONTE
SISTO DIREZIONE TESTACCIO, E DA PONTE PALATINO A PONTE GARIBALDI DIREZIONE
PONTE FLAMINIO, ,TRAFFICO INTENSO SU VIA APPIA PIGNATELLI RALLENTAMENTI TRA
IL VICOLO DELLA BASILICA E VIA DELL’ALMONE DIREZIONE VIA APPIA NUOVA E IN
VIA CILICIA VERSO PIAZZA TUSCOLO.. RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA DA
CASTEL ROMANO A VIA DI DECIMA DIREZIONE ROMA..
OGGI E DOMANI 22 SETTEMBRE, IL PERCORSO DELLA METRO B CASTRO PRETORIO-
LAURENTINA È INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA, ISTITUITO UN SERVIZIO BUS
SOSTITUTIVO. REGOLARE IL TRATTO CASTRO PRETORIO-REBIBBIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma