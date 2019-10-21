Traffico Roma del 21-10-2019 ore 09:00
Più informazioni su
UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA NOMENTANA PROSEGUENDO CI SONO
CODE PER TRAFFICO TRA CASAL DEL MARMO E VIA DELLA PISANA
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE
CASILINA E ARDEATINA.
PIU AVANTI SI STA’ IN CODA TRA LE USCITE PONTINA E LA ROMA FIUMICINO
INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE
PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA
TANGENZIALE EST. CI SONO FILE ANCHE IN USCITA DA ROMA TRA VIALE PALMIRO
TOGLIATTI ED IL RACCORDO.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA ALFONSO ANTONINI IN PROSSIMITA’ DI
VIA DEL PIGNETO.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA OSTIENSE ALTEZZA FERMATA METRO EUR MAGLIANA.
SEMPRE PER INCIDENTE SI STA’ IN FILA SULLA VIA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO
ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL RIONE MONTI CHIUSA VIA DEI CAPOCCI.
SINO AL 30 NOVEMBRE. POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE
METRO A CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI PER REVISIONE SCALE MOBILI ED
ASCENSORI. IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LE FERMATE CORNELIA E VALLE AURELIA .
POTENZIATA LA LINEA BUS 490
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma