Traffico Roma del 21-10-2019 ore 09:30
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SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER UN
INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E L’USCITA PER LA A24 ROMA TERAMO,
PROSEGUENDO CI SONO CODE PER TRAFFICO DALLA PISANA ALLA VIA DEL MARE E
PIU’ AVANTI LA VIA PONTINA E LA VIA APPIA
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE
PER LA ROMA NAPOLI E LA VIA DEL MARE.
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA
TANGENZIALE EST. CI SONO FILE ANCHE IN USCITA DA ROMA TRA VIALE PALMIRO
TOGLIATTI ED IL RACCORDO.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL PONTE CAVOUR.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA OSTIENSE CON FILE DAL RACCORDO SINO ALLA
FERMATA METRO EUR MAGLIANA.
SEMPRE PER INCIDENTE SI STA’ IN FILA SULLA VIA PONTINA, TRA CASTEL DI
DECIMA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL RIONE MONTI CHIUSA VIA DEI CAPOCCI.
SINO AL 30 NOVEMBRE. POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE
METRO A CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI PER REVISIONE SCALE MOBILI ED
ASCENSORI. IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LE FERMATE CORNELIA E VALLE AURELIA .
POTENZIATA LA LINEA BUS 490
DA OGGI CAMBIA LA RETE BUS – DEL QUADRANTE SUD EST DELLA CITTA’ OSSIA,
DEI QUARTIERI QUARTO MIGLIO, STATUARIO, CAPANNELLE, CINECITTÀ, TORRE
SPACCATA E ROMANINA, AL FINE DI MIGLIORARE LE CONNESSIONI CON LE LINEE
DELLA METROPOLITANA A E C E DI ADEGUARE I SERVIZI ALLE ESIGENZE DELLA
MOBILITÀ. IL PROGETTO SI SVILUPPERA’ IN 3 FASI, I PRIMI INTERVENTI OGGI E
POI IL 28 OTTOBRE E IL 4 NOVEMBRE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma