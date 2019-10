Traffico Roma del 21-10-2019 ore 10:00

SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER UN

INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E L’USCITA PER LA A24 ROMA TERAMO,

PROSEGUENDO CI SONO CODE PER TRAFFICO DALLA PISANA ALLA VIA DEL MARE E

PIU’ AVANTI LA VIA PONTINA E LA VIA APPIA

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE

PER LA ROMA NAPOLI E LA VIA DEL MARE.

CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA

TANGENZIALE EST. CI SONO FILE ANCHE IN USCITA DA ROMA TRA VIALE PALMIRO

TOGLIATTI ED IL RACCORDO.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL PONTE CAVOUR.

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA OSTIENSE CON FILE DAL RACCORDO SINO ALLA

FERMATA METRO EUR MAGLIANA.

SEMPRE PER INCIDENTE SI STA’ IN FILA SULLA VIA PONTINA, TRA CASTEL DI

DECIMA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL RIONE MONTI CHIUSA VIA DEI CAPOCCI.

SINO AL 30 NOVEMBRE. POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE

METRO A CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI PER REVISIONE SCALE MOBILI ED

ASCENSORI. IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LE FERMATE CORNELIA E VALLE AURELIA .

POTENZIATA LA LINEA BUS 490

DA OGGI CAMBIA LA RETE BUS – DEL QUADRANTE SUD EST DELLA CITTA’ OSSIA,

DEI QUARTIERI QUARTO MIGLIO, STATUARIO, CAPANNELLE, CINECITTÀ, TORRE

SPACCATA E ROMANINA, AL FINE DI MIGLIORARE LE CONNESSIONI CON LE LINEE

DELLA METROPOLITANA A E C E DI ADEGUARE I SERVIZI ALLE ESIGENZE DELLA

MOBILITÀ. IL PROGETTO SI SVILUPPERA’ IN 3 FASI, I PRIMI INTERVENTI OGGI E

POI IL 28 OTTOBRE E IL 4 NOVEMBRE.

