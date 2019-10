Traffico Roma del 21-10-2019 ore 12:30

TRAFFICO INCOLONNATO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE PRECEDENTE

SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA DIREZIONE

PONTINA.

INCOLONNAMENTI SULLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E A SEGUIRE IN VIA DELLA

PINETA SACCHETTI, QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA.

TRAFFICATO ANCORA IL LUNGOTEVERE TRA PONTE GARIBALDI E PONTE UMBERTO I

VERSO PONTE FLAMINIO.

CHIUSA VIA DI MONTEVERDE , PER UNA VORAGINE TRA LARGO VINCENZO DE PAOLI E

PIAZZALE ENRICO DUNANT.

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL RIONE MONTI CHIUSA VIA DEI CAPOCCI.

SINO AL 30 NOVEMBRE. POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE

RICORDIAMO IN TEMA DI TRASPORTI, SULLA LINEA METRO A, CHIUSA LA STAZIONE

BALDO DEGLI UBALDI PER LAVORI, IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LE FERMATE

CORNELIA E VALLE AURELIA . POTENZIATA LA LINEA BUS 490

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

