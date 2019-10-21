Traffico Roma del 21-10-2019 ore 12:30
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TRAFFICO INCOLONNATO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE PRECEDENTE
SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA DIREZIONE
PONTINA.
INCOLONNAMENTI SULLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E A SEGUIRE IN VIA DELLA
PINETA SACCHETTI, QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
TRAFFICATO ANCORA IL LUNGOTEVERE TRA PONTE GARIBALDI E PONTE UMBERTO I
VERSO PONTE FLAMINIO.
CHIUSA VIA DI MONTEVERDE , PER UNA VORAGINE TRA LARGO VINCENZO DE PAOLI E
PIAZZALE ENRICO DUNANT.
LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL RIONE MONTI CHIUSA VIA DEI CAPOCCI.
SINO AL 30 NOVEMBRE. POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE
RICORDIAMO IN TEMA DI TRASPORTI, SULLA LINEA METRO A, CHIUSA LA STAZIONE
BALDO DEGLI UBALDI PER LAVORI, IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LE FERMATE
CORNELIA E VALLE AURELIA . POTENZIATA LA LINEA BUS 490
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma