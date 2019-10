Traffico Roma del 21-10-2019 ore 13:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERO TRATTO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL

PERCORSO CITTADIONO DELLA ROMA-TERAMO.

SU VIA DEL FORICO ITALICO, SENZA PARTICOLARI DISAGI, LA CIRCOLAZIONE è

MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA VIALE TOR DI QUINTO E VIA SALARIA IN ENTRAMBE

LE DIREZIONI.

IN ZONA COLLE PRENESTINO, POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UN INCIDENTE IN

VIA EMILIO LONGONI, VICINO LA ROTONDA DI VIA PRENESTINA.

DISAGI, PER LA STESSA CAUSA, VICINO MORENA, SU VIA DI CAMPO ROMANO IN

PROSSIMITà DELL’INCROCIO CON VIA ANAGNINA.

CANTIERI IN VIA AURELIA DA OGGI E FINO AL 4 NOVEMBRE, NELLE VICINANZE DI

VIA DELLA STAZIONE AURELIA.

I LAVORI DI SCAVO, COMPORTANO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITà DI

VIA CASALI SANTOVETTI, ANCHE IN FASCIA NOTTURNA. POSSIBILI DISAGI NELLE ORE

DI MAGGIOR TRAFFICO.

DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma