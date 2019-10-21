Traffico Roma del 21-10-2019 ore 13:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERO TRATTO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL
PERCORSO CITTADIONO DELLA ROMA-TERAMO.
SU VIA DEL FORICO ITALICO, SENZA PARTICOLARI DISAGI, LA CIRCOLAZIONE è
MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA VIALE TOR DI QUINTO E VIA SALARIA IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI.
IN ZONA COLLE PRENESTINO, POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UN INCIDENTE IN
VIA EMILIO LONGONI, VICINO LA ROTONDA DI VIA PRENESTINA.
DISAGI, PER LA STESSA CAUSA, VICINO MORENA, SU VIA DI CAMPO ROMANO IN
PROSSIMITà DELL’INCROCIO CON VIA ANAGNINA.
CANTIERI IN VIA AURELIA DA OGGI E FINO AL 4 NOVEMBRE, NELLE VICINANZE DI
VIA DELLA STAZIONE AURELIA.
I LAVORI DI SCAVO, COMPORTANO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITà DI
VIA CASALI SANTOVETTI, ANCHE IN FASCIA NOTTURNA. POSSIBILI DISAGI NELLE ORE
DI MAGGIOR TRAFFICO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma