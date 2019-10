Traffico Roma del 21-10-2019 ore 15:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA ANAGNINA

E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.

SU VIA DEL FORICO ITALICO, SENZA PARTICOLARI DISAGI, LA CIRCOLAZIONE è

MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA VIALE TOR DI QUINTO E VIA SALARIA IN ENTRAMBE

LE DIREZIONI.

SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI IN PROSSIMITà DELLO SVINCOLO DELLA

A24, VERSO SAN GIOVANNI.

IN CITTà, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA NOMENTANA NUOVA, VICINO LARGO

VALSOLDA, IN ZONA MONTE SACRO.

PER LO STESSO MOTIVO, POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO NEL QUARTIERE

NOMANENTANO, IN PROSSIMITà DELL’INCROCIO VIA NOMENTANA-VIALE REGINA

MARGHERITA.

DISAGI AL TRAFFICO PER UN INCIDENTE ANCHE SULLA SS148 PONTINA, IN USCITA DA

ROMA, TRA SPINACETO E VIA DI CASTEL ROMANO.

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL RIONE MONTI. CHIUSA VIA DEI CAPOCCI

FINO AL 30 NOVEMBRE. POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma