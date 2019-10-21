Traffico Roma del 21-10-2019 ore 16:30
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I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA TANGENZIALE EST SONO ENTRTATI NELLA SECONDA
FASE.
CHIUSA VIA TIBURTINA, IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLA STAZIONE TIBURTINA:
DIVIETO DI TRANSITO PER I VEICOLI PROVENIENTI DA PIAZZALE DEL VERANO E
DIRETTI VERSO LA STAZIONE.
SEMPRE IN PROSSIMITÀ DEL PIAZZALE, CHIUSA AL TRAFFICO LA CIRCONVALLAZIONE
NOMENTANA, CON OBBLIGO DI SVOLTA VERSO VIA PIETRO L’EREMITA.
CANTIERI IN VIA AURELIA DA OGGI E FINO AL 4 NOVEMBRE, NELLE VICINANZE DI
VIA DELLA STAZIONE AURELIA.
I LAVORI DI SCAVO, COMPORTANO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DI
VIA CASALI SANTOVETTI, ANCHE IN FASCIA NOTTURNA. POSSIBILI DISAGI NELLE ORE
DI MAGGIOR TRAFFICO.
RICORDIAMO CHE NEI QUARTIERI QUARTO MIGLIO, STATUARIO, CAPANNELLE,
CINECITTÀ, TORRE SPACCATA E ROMANINA, CAMBIANO I COLLEGAMENTI DELLE RETE
BUS PER FAVORIRE LA CONNESSIONE CON LA METRO A E C.
MODIFICATE 12 LINEE E 4 POTENZIATE.
DA DOMANI, MARTEDÌ 22 OTTOBRE, NUOVA FASE DI LAVORI NOTTURNI PER LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII. DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO DI MERCOLEDÌ 23
OTTOBRE, IL DIVIETO DI TRANSITO È DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL
FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma