Traffico Roma del 21-10-2019 ore 17:00
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, AUMENTA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA,
ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE SULL’INTERNA
SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E, SUCCESSIVAMENTE, TRA NOMENTANA E
APPIA.
RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, TRA CORSO DI
FRANCIA E SALARIA, MENTRE IN DIREZIONE STADIO IL TRAFFICO È CONCENTRATO TRA
TIBURTINA E VIALE TOR DI QUINTO, ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO
PRECEDENTEMENTE.
SULLA TANGENZIALE EST, TRAFFICO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LO SVINCOLO
DELLA A24, VERSO SAN GIOVANNI.
IN ZONA APPIO TUSCOLANO, POSSIBILI DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA
APPIA NUOVA, VICINO VIA CARLO DENìNA.
DIFFICOLTà PER LA STESSA CAUSA SU VIA DELLA CASETTA MATTEI, ALTEZZA VIA DEI
BARBO.
UN TERZO INCIDENTE SU PIAZZALE NUMA POMPILIO CON RIPERCUSSSIONI IN VIA
DELLE TERME DI CARACALLA E ZONE LIMITROFE.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA AURELIA, VIA FLAMINIA NUOVA E VIA
SALARIA IN USCITA DA ROMA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma