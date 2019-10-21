Traffico Roma del 21-10-2019 ore 17:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SI RALLENTA PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE, SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL
GRANDE RACCORDO ANULARE, TRA COLOMBO E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA GLI
SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E IL
BIVIO PER LA A24.
A CAUSA DI UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI VIALE TOR DI
QUINTO, SI VIAGGIA IN CODA SULLA TANGENZIALE EST E SU VIA DEL FORO ITALICO,
IN DIREZIONE STADIO, DAL BIVIO PER LA ROMA-TERAMO A TOR DI QUINTO, MENTRE
VERSO SAN GIOVANNI, SI RALLENTA TRA VIA FLAMINIA NUOVA E IL TRATTO URBANO
DELLA A24.
IN CITTÀ, DIFFICOLTÀ A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DELLA CASETTA MATTEI,
ALTEZZA VIA DEI BARBO. IN ZONA APPIO TUSCOLANO, RALLENTAMENTI PER LA STESSA
CAUSA SU VIA APPIA NUOVA, VICINO VIA CARLO DENÌNA.
ORARIO DI PUNTA E TRAFFICO RALLENTATO, SOPRATTUTTO IN USCITA DALLA CITTÀ SU
AURELIA, CASSIA, FLAMINIA NUOVA E SU VIA SALARIA, DALL’AEROPORTO DELL’URBE,
VERSO IL CENTRO CITTÀ.
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TEMPO REALE.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma