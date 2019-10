Traffico Roma del 21-10-2019 ore 18:00

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO RALLENTATO, ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SULLA

CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALL’AUTOSTRADA DI

FIUMICINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA TRA CASSIA BIS

E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

DIFFICOLTÀ PER CHI CERCA DI USCIRE DA ROMA, A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL

TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, TRA PORTONACCIO E VIALE PALMIRO TOGLIATTI,

VERSO IL GRA.

SI VIAGGIA IN CODA SULLA TANGENZIALE EST E SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO

LO STADIO, ANCHE IN QUESTO PER UN INCIDENTE CHE HA RALLENTATO ULTERIORMENTE

IL TRAFFICO, DAL BIVIO DELLA A24 A VIA SALARIA.

IN CITTÀ, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA DELLA PISANA, TRA IL GRA E VIA

DI BRAVETTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER LO STESSO MOTIVO, POSSIBILI DISAGI NEL RIONE MONTI, SU VIA DEL TEATRO

MARCELLO, ALTEZZA VIA MONTANARA.

UN TERZO INCIDENTE PROVOCA DISAGI IN VIA DI BRAVETTA, VICINO VIA DEI

FELTRESCHI

TRAFFICO INTENSO IN USCITA DALLA CITTÀ SU VIA CASSIA, VIA FLAMINIA NUOVA E

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SU VIA SALARIA,

IN QUESTO CASO SIA VERSO IL CENTRO CHE IN DIREZIONE DEL GRA.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma