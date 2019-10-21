Traffico Roma del 21-10-2019 ore 18:30
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SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRAFFICO BLOCCATO, PER INCIDENTE,
TRA VIA FIORENTINI E VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL GRA; CI SONO CODE A
PARTIRE DAL BIVIO CON LA TANG.EST VERSO IL GRA, E DA VIA FIORENTINI ALLA
TANG. EST VERSO IL CENTRO.
DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATE FILE PROPRIO SULLA TANG.EST A PARTIRE DA SAN
LORENZO VERSO LO STADIO OLIMPICO, E DA LARGO LANCIANI VERSO SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO FRANCIA ALLA
VIA SALARIA SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA,
POI CODE TRA LA NOMENTANA ED IL BIVIO PER L’A24, E A SEGUIRE TRAFFICO
RALLENTATO DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E L’USCITA PER LA VIA APPIA.
CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA
DEL MARE, POI DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, E ANCORA
RALLENTAMENTI DAL BIVIO PER L’A24 E LO SVINCOLO PER LA CENTRALE DEL LATTE.
INCIDENTE SU VIA DELLA PISANA: SI VIAGGIA A SENSO UNICO ALTERNATO FRA IL
GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI BRAVA, INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA Pontina A CAUSA DI UN veicolo FERMO in
PANNE ALL’ALTEZZA DEL KM 25, fra Castel Romano/Trigoria e Monte d’Oro in
direzione Pomezia
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma