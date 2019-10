Traffico Roma del 21-10-2019 ore 18:30

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRAFFICO BLOCCATO, PER INCIDENTE,

TRA VIA FIORENTINI E VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL GRA; CI SONO CODE A

PARTIRE DAL BIVIO CON LA TANG.EST VERSO IL GRA, E DA VIA FIORENTINI ALLA

TANG. EST VERSO IL CENTRO.

DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATE FILE PROPRIO SULLA TANG.EST A PARTIRE DA SAN

LORENZO VERSO LO STADIO OLIMPICO, E DA LARGO LANCIANI VERSO SAN GIOVANNI.

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO FRANCIA ALLA

VIA SALARIA SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA,

POI CODE TRA LA NOMENTANA ED IL BIVIO PER L’A24, E A SEGUIRE TRAFFICO

RALLENTATO DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E L’USCITA PER LA VIA APPIA.

CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA

DEL MARE, POI DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, E ANCORA

RALLENTAMENTI DAL BIVIO PER L’A24 E LO SVINCOLO PER LA CENTRALE DEL LATTE.

INCIDENTE SU VIA DELLA PISANA: SI VIAGGIA A SENSO UNICO ALTERNATO FRA IL

GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI BRAVA, INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI.

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA Pontina A CAUSA DI UN veicolo FERMO in

PANNE ALL’ALTEZZA DEL KM 25, fra Castel Romano/Trigoria e Monte d’Oro in

direzione Pomezia

