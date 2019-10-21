Traffico Roma del 21-10-2019 ore 19:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
RIAPERTA LA CORSIA DI SORPASSO DELLA A24, TRATTO CHIUSO IN PRECEDENZA PER
UN GRAVE INCIDENTE, TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA, VERSO
IL GRA.
LUNGHE CODE IN USCITA DA ROMA CON RIPERCUSSIONI ANCHE IN TANGENZIALE EST,
PROVENENDO DA VIA DEL FORO ITALICO E DA SAN GIOVANNI.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA È
MAGGIORMENTE CONCETRATO DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA,
MENTRE INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA, E SUCCESSIVAMENTE
CIRCOLAZIONE INTENSA TRA NOMENTANA E IL BIVIO DELLA A24.
SU VIA DEL FORO ITALICO SI VIAGGIA RALLENTATI DA CORSO DI FRANCIA A VIA
SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI.
IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TERMINI, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIALE
DEL CASTRO PRETORIO, VICINO VIA MARSALA.
PER LO STESSO MOTIVO, NEL QUARTIERE DON BOSCO, SI RALLENTA SU VIA CALPURNIO
PISONE, ALTEZZA VIA PAPIRIA.
IN USCITA DA ROMA, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DAL
GRA FINO A VIA DI MALAFEDE.
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TEMPO REALE.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma