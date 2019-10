Traffico Roma del 21-10-2019 ore 20:00

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

RIAPERTO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CHIUSO IN PRECEDENZA PER UN GRAVE

INCIDENTE, TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA, VERSO IL GRA.

LUNGHE CODE IN USCITA DA ROMA CON RIPERCUSSIONI ANCHE IN TANGENZIALE EST,

PROVENENDO DA VIA DEL FORO ITALICO E DA SAN GIOVANNI.

CODE ANCHE IN DIREZIONE CENTRO, DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A PORTONACCIO.

E ANCORA SULLA TANGENZIALE EST PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ

DELL’USCITA VIALE LIBIA-VIA DELLE VALLI, IN DIREZIONE STADIO.

TORNA INVECE ALLA NORMALITÀ IL TRAFFICO SULL’INTERO PERCORSO DEL GRANDE

RACCORDO ANULARE.

IN USCITA DA ROMA, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DAL

GRA FINO A VIA DI MALAFEDE.

RICORDIAMO CHE NEI QUARTIERI QUARTO MIGLIO, STATUARIO, CAPANNELLE,

CINECITTÀ, TORRE SPACCATA E ROMANINA, CAMBIANO I COLLEGAMENTI DELLE RETE

BUS PER FAVORIRE LA CONNESSIONE CON LA METRO A E C.

MODIFICATE 12 LINEE E 4 POTENZIATE.

POTETE APPROFONDIRE QUESTA E ALTRE NOTIZIE SUL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma