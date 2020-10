Traffico Roma del 21-10-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane tutte le principali vie consolari in direzione della centro città in particolare code sulle vie Cassia e Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti sulla Salaria da Villa Spada alla tangenziale est sul tratto Urbano della Roma L’Aquila code da via Filippo Fiorentini sino al bivio per la tangenziale proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico incolonnamenti a tratti fino a via dei Campi Sportivi manifestazione di protesta in via Capitan Bavastro davanti alla sede dell’assessorato capitolino alla mobilità dalle 10 alle 13:30 altra manifestazione davanti alla sede INPS di via Ciro il Grande dalle 14:30 alle 18 di nuovo manifestanti in piazza Barberini possibili ripercussioniviabilità venerdì la Millemiglia transiterà per Roma previsto l’allestimento di auto d’epoca in via Veneto chiusa la traffico già da questa mattina tra Porta Pinciana e via Boncompagni piazza Barberini deviate anche le linee bus sulla linea B della metropolitana sempre chiusa la stazione di Castro Pretorio per lavori di manutenzione i treni vi transitano senza fermarsi in alternativa è possibile utilizzare la vicina fermata termini con le Vigne di superficie 310 492 e 649 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma