Traffico Roma del 21-11-2019 ore 07:30
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INIZIAMO DA UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO AVVENUTO SULLA VIA PONTINA
ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA: CI SONO
INCOLONNAMENTI SOPRATTUTTO VERSO ROMA A PARTIRE DA CASTEL ROMANO.
PER IL RESTO SONO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN
INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E
SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALLA
TANG.EST, IN QUEST’ULTIMO CASO ANCHE PER LAVORI IN CORSO..
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL
GRA A VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
A ROMA SUD CODE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA COLOMBO
DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma