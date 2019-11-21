Traffico Roma del 21-11-2019 ore 08:00
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TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI
DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, IN QUEST’ULTIMO
CASO ANCHE PER LAVORI IN CORSO..
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI A TRATTI FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA
SUD ALL’ ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E
TIBURTINA E DALLA TRIONFALE ALLA VIA DEL MARE.
A ROMA SUD CODE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA COLOMBO
DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE
INCIDENTE RISOLTO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA: CI
SONO CODE A PARTIRE DA POMEZIA, INCOLONNAMENTI PER IL TRAFFICO ANCHE DA TOR
DE CENCI AL GRA VERSO L’EUR
servizio metro rallentato sulla LINEA A per Intervento tecnico alla
stazione Anagnina
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma