Traffico Roma del 21-11-2019 ore 08:30

AL TRIONFALE LAVORI IN CORSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALTEZZA LARGO

GEMELLI, a complicare la situazione un incidente avvenuto su via acquedotto

del peschiera altezza via pestalozzi.

DI CONSEGUENZA CI SONO INCOLONNAMENTI su tutte le principali arterie

stradali della zona quali via di torrevecchia, via trionfale e via mattia

battistini. incolonnamenti anche ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

E SU VIA DEL FORO ITALICO A PARTIRE DA corso francia in direzione della

pineta sacchetti.

proprio su via della pineta sacchetti code VERSO VIA DEL FORO ITALICO a

partire DA VIA DEL FORTE BRASCHI.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA A VIALE TOGLIATTI e da

portonaccio alLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO

LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI A TRATTI dalla nomentana FINO A VIA DEI

CAMPI SPORTIVI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA

SUD ALL’ ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E

TIBURTINA, tra cassia e casal del marmo E DALLA pisana alla pontina.

SERVIZIO METRO RALLENTATO SULLA LINEA A PER INTERVENTO TECNICO ALLA

STAZIONE ANAGNINA

