Traffico Roma del 21-11-2019 ore 09:30

A ROMA NORD LUNGHE FILE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE

PONTI; INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO E LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA

ALLA TANG.EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE VERSO IL GRA DA VIA DEI PRATI

FISCALI ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA

DIREZIONE SAN GIOVANNI, MENTRE SULLA TANG.EST RALLENTAMENTI E CODE VERSO LO

STADIO OLIMPICO DALLA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA A VIALE TOGLIATTI E DA

PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE DA TOR CERVARA

AL GRA IN USCITA DALLA CITTà.

AL TRIONFALE LAVORI IN CORSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALTEZZA LARGO

GEMELLI, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA ACQUEDOTTO

DEL PESCHIERA ALTEZZA VIA PESTALOZZI.

DI CONSEGUENZA CI SONO INCOLONNAMENTI SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE

STRADALI DELLA ZONA QUALI VIA DI TORREVECCHIA, VIA TRIONFALE E VIA MATTIA

BATTISTINI. PROPRIO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI CODE VERSO VIA DEL FORO

ITALICO A PARTIRE DA VIA DEL FORTE BRASCHI.

IN ZONA COLLI ALBANI INCIDENTE GRAVE SU VIA Mario Menghini: LA STRADA è

CHIUSA fra Via Giuseppe de Leva e LA Via Appia Nuova, E CI SONO

RIPERCUSSIONE PER LA CIRCOLAZIONE IDELLA ZONA.

SERVIZIO ANCORA RALLENTATO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER UN

INTERVENTO TECNICO ALLA STAZIONE ANAGNINA.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS..

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma