Traffico Roma del 21-11-2019 ore 09:30
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A ROMA NORD LUNGHE FILE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE
PONTI; INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO E LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA
ALLA TANG.EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE VERSO IL GRA DA VIA DEI PRATI
FISCALI ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA
DIREZIONE SAN GIOVANNI, MENTRE SULLA TANG.EST RALLENTAMENTI E CODE VERSO LO
STADIO OLIMPICO DALLA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA A VIALE TOGLIATTI E DA
PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE DA TOR CERVARA
AL GRA IN USCITA DALLA CITTà.
AL TRIONFALE LAVORI IN CORSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALTEZZA LARGO
GEMELLI, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA ACQUEDOTTO
DEL PESCHIERA ALTEZZA VIA PESTALOZZI.
DI CONSEGUENZA CI SONO INCOLONNAMENTI SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE
STRADALI DELLA ZONA QUALI VIA DI TORREVECCHIA, VIA TRIONFALE E VIA MATTIA
BATTISTINI. PROPRIO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI CODE VERSO VIA DEL FORO
ITALICO A PARTIRE DA VIA DEL FORTE BRASCHI.
IN ZONA COLLI ALBANI INCIDENTE GRAVE SU VIA Mario Menghini: LA STRADA è
CHIUSA fra Via Giuseppe de Leva e LA Via Appia Nuova, E CI SONO
RIPERCUSSIONE PER LA CIRCOLAZIONE IDELLA ZONA.
SERVIZIO ANCORA RALLENTATO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER UN
INTERVENTO TECNICO ALLA STAZIONE ANAGNINA.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS..
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma