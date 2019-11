Traffico Roma del 21-11-2019 ore 10:30

A ROMA NORD LUNGHE FILE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE

PONTI; INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO E LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA

ALLA TANG.EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE VERSO IL GRA DA VIA DEI PRATI

FISCALI ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA A VIALE TOGLIATTI E DA

PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

PROSEGUENDO SULL TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI SINO

A CORSO FRANCIA.

ALL’AVENTINO INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE IN PROSSIMITà DI PIAZZA

DELL’EMPORIO.

IN ZONA COLLI ALBANI INCIDENTE GRAVE SU VIA Mario Menghini: LA STRADA è

CHIUSA fra Via Giuseppe de Leva e LA Via Appia Nuova, E CI SONO

RIPERCUSSIONi PER LA CIRCOLAZIONE DELLA ZONA.

sul gra, in carreggiata interna, code a tratti dalla diramazione di roma

sud lla via ardeatina, mentra in esterna rallentamenti e code dalla

casilina alla tiburtina, dalla roma fiumicino alla laurentina e tra appia e

tuscolana.

trafficata la roma-fiumicino da via i.newton a via della magliana verso

l’eur.

SERVIZIO ANCORA RALLENTATO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER UN

INTERVENTO TECNICO ALLA STAZIONE ANAGNINA.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma