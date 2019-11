Traffico Roma del 21-11-2019 ore 12:30

A ROMA NORD rallentamenti e CODE A TRATTI SULLa VIa CASSIA DAL GRA A VIA DI

grottarossa, INCOLONNAMENTI PER LAVORI SULLA SALARIA tra l’aeroporto

dell’urbe e la TANG.EST in entrambe le direzioni.

AL TRIONFALE LAVoRI IN CORSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALTEZZA LARGO

GEMELLI, DI CONSEGUENZA CI SONO RALLENTAMENTI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII A PARTIRE VIA DEL FORO ITALICO; TrAFFICO Rallentato anche

verso la via salaria SU Via della Pineta Sacchetti fra Via del Forte

Braschi e Largo Agostino Gemelli.

INCIDENTE sulla via tuscolana in prossimità di via assisi: ci sono

rallentamenti tra via gela e largo michele unia.

IN ZONA COLLI ALBANI INCIDENTE GRAVE SU VIA MARIO MENGHINI: LA STRADA È

ancora CHIUSA FRA VIA GIUSEPPE DE LEVA E LA VIA APPIA NUOVA, E CI SONO

RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE sulla via appia tra via di furio camillo

e via dell’arco di travertino.

SERVIZIO ANCORA RALLENTATO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER UN

INTERVENTO TECNICO ALLA STAZIONE ANAGNINA.

