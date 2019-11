Traffico Roma del 21-11-2019 ore 14:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO REGOLARE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE.

RALLENTAMENTI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA PINETA SACCHETTI, IN

DIREZIONE DI VIA BOCCEA.

A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE SU VIALE DEI PARIOLI, IN PROSSIMITà DI VIA

LORENZO MALAGOTTI. PER LA STESSA CAUSA, PRUDENZA IN ZONA PORTUENSE, SU VIA

ISACCO NEWTON VICINO VIA GIUSEPPE TORNIELLI.

PER TRAFFICO E LAVORI, RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA, DALL’AEROPORTO

DELL’URBE A VIA DEI PRATI FISCALI, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà. CODE

ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIALE BARTOLOMEO CAVACEPPI E VIA

ALFONSINE, VERSO OSTIA.

RICORDIAMO INFINE, MOMENTANEAMENTE CHIUSA LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA,

TRA VIA TEODORICO E VIA LORENZO IL MAGNIFICO, PER LAVORI AL GASDOTTO.

