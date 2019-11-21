Traffico Roma del 21-11-2019 ore 15:30
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. BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SULLA A1 ROMA-NAPOLI, CHIUSO AL TRAFFICO IL
TRATTO TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN DIREZIONE
NAPOLI. PRUNDENZA IN DIREZIONE FIRENZE, DOVE CI SONO CODE IN PROSSIMITà
DELL’ENTRATA PER LA ROMA-TERAMO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA
CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, MENTRE
SULL’INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DELLA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SUL PERCORSO
URBANO DELLA A24, DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL GRA, VERSO QUEST’ULTIMO
TRATTO.
TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E VIA SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI.
PER TRAFFICO E LAVORI, SI RALLENTA SU VIA SALARIA, TRA VIA DEI PRATI
FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE. DISAGI PER LA STESSA CAUSA, ANCHE LUNGO LA
VIA DEL MARE, TRA IL GRA E VIA DELLA TENUTA GIANO, VERSO OSTIA.
RICORDIAMO INFINE, MOMENTANEAMENTE CHIUSA LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA,
TRA VIA TEODORICO E VIA LORENZO IL MAGNIFICO, PER LAVORI AL GASDOTTO.
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800.18.34.34, PER TUTTI GLI
AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma