Traffico Roma del 21-11-2019 ore 15:30

A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SULLA A1 ROMA-NAPOLI, CHIUSO AL TRAFFICO IL

TRATTO TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN DIREZIONE

NAPOLI. PRUNDENZA IN DIREZIONE FIRENZE, DOVE CI SONO CODE IN PROSSIMITà

DELL’ENTRATA PER LA ROMA-TERAMO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA

CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, MENTRE

SULL’INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DELLA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SUL PERCORSO

URBANO DELLA A24, DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL GRA, VERSO QUEST’ULTIMO

TRATTO.

TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E VIA SALARIA

VERSO SAN GIOVANNI.

PER TRAFFICO E LAVORI, SI RALLENTA SU VIA SALARIA, TRA VIA DEI PRATI

FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE. DISAGI PER LA STESSA CAUSA, ANCHE LUNGO LA

VIA DEL MARE, TRA IL GRA E VIA DELLA TENUTA GIANO, VERSO OSTIA.

RICORDIAMO INFINE, MOMENTANEAMENTE CHIUSA LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA,

TRA VIA TEODORICO E VIA LORENZO IL MAGNIFICO, PER LAVORI AL GASDOTTO.

