Traffico Roma del 21-11-2019 ore 16:30

ROMA INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019 ORE 16:15

A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI UN AUTOBUS

E UN FURGONE, LA A1 ROMA-NAPOLI È STATA CHIUSA AL TRAFFICO DAL BIVIO PER LA

A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN DIREZIONE NAPOLI. PARZIALMENTE

RIAPERTA, IL TRAFFICO DEFLUISCE SULLA CORSIA DI MARCIA.

MOMENTANEAMENTE CHIUSA LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, TRA VIA TEODORICO E

VIA LORENZO IL MAGNIFICO, PER LAVORI AL GASDOTTO.

SULLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA, LAVORI DI POTATURA IN PROGRAMMA A PARTIRE

DA DOMANI, VENERDÌ 22 NOVEMBRE, FINO ALL’8 DICEMBRE. DURANTE QUESTA FASE

LAVORATIVA, SI VIAGGIA TRAMITE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, TRA PIAZZA

GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE E LARGO ALESSANDRO CARAVILLANI. POSSIBILI

INOLTRE, MOMENTANEE CHIUSURE.

PROSEGUONO I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA TANGENZIALE EST.

DALLE 22 DI DOMANI, E FINO AL 25 NOVEMBRE, PER CONSENTIRE IL PROSEGUIMENTO

DEL CANTIERE, DIVIETO DI TRANSITO SU VIA TIBURTINA, ALTEZZA VIA MASIANELLO,

PER CHI PROVIENE DAL RACCORDO VERSO IL VERANO.

SEMPRE SU VIA TIBURTINA, MA DA PIAZZALE DEL VERANO VERSO IL GRA, CHIUSA LA

CORSIA RISERVATA AI MEZZI PUBBLICI CON OBBLIGO DI IMMISSIONE SULLA CORSIA

PRINCIPALE.

GIANLUCA BELFIGLIO

