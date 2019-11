Traffico Roma del 21-11-2019 ore 17:00

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI UN AUTOBUS

E UN FURGONE, LA A1 ROMA-NAPOLI È STATA CHIUSA AL TRAFFICO DAL BIVIO PER LA

A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN DIREZIONE NAPOLI. PARZIALMENTE

RIAPERTA, IL TRAFFICO DEFLUISCE SULLA CORSIA DI MARCIA.

SULLA CARREGGIATA INTERNA, RISOLTO L’ INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA

PER LA STATALE PONTINA, MENTRE SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO

INTENSO, TRA CASSIA BIS E PRENESTINA.

IN ESTERNA, LA CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA L’AUTOSTRADA DI

FIUMICINO E VIA TUSCOLANA.

AUMENTANO GLI SPOSTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA VIA DI

PORTONACCIO FINO ALL’’INGRESSSO DEL RACCORDO.

SU VIA DEL FORO ITALICO, SI VIAGGIA RALLENTATI TRA VIA DELLA CAMILUCCIA E

VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI.

POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO SU PONTE GALERIA IN VIA LUIGI STIPA, IN

PROSSIMITÀ DELLA RAMPA DI ACCESSO PER LA ROMA-FIUMICINO.

PER TRAFFICO E LAVORI, SI RALLENTA SU VIA SALARIA, TRA VIA DEI PRATI

FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE. DISAGI PER LA STESSA CAUSA, ANCHE LUNGO

VIA CRISTOFORO COLOMBO, DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA,

A CAUSA DI UN GUASTO ALLA STAZIONE DI TORRENOVA, LA TRATTA GROTTE CELONI-

ALESSANDRINO DELLA METRO C, VIENE MOMENTANEAMENTE EFFETTUATA DA AUTOBUS.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma