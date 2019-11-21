Traffico Roma del 21-11-2019 ore 17:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SULLA A1 ROMA-NAPOLI, SI VIAGGIA IN CODA PER IL GRAVE INCIDENTE DEL PRIMO
POMERIGGIO, TRA GUIDONIA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, VERSO NAPOLI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE
RACCORDO ANULARE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; PRUDENZA
ANCHE PER UN INCIDENTE VICINO L’USCITA DI VIA OSTIENSE; IN INTERNA, GLI
SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA BIS E PRENESTINA.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, IN USCITA DA ROMA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA
PORTONACCIO E LA COMPLANARE DI TORRENOVA.
VIA DEL FORO ITALICO È TRAFFICATO TRA VIA DELLA CAMILUCCIA E VIA SALARIA,
VERSO SAN GIOVANNI; SULLA STESSA DIREZIONE, MA IN TANGENZIALE EST, CONSUETO
TRAFFICO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO DELLA A24.
A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SULLA SS148 PONTINA, TRA
PRATICA DI MARE E VIA MONTE D’ORO, VERSO POMEZIA.
IN CITTÀ, UN INCIDENTE SU VIA CASILINA, HA RALLENTATO ULTERIORMENTE IL
TRAFFICO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE METRO DI
TORRE MAURA
PER TRAFFICO E LAVORI, SI RALLENTA SU VIA SALARIA, TRA VIA DEI PRATI
FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE. DISAGI PER LA STESSA CAUSA, ANCHE LUNGO
VIA CRISTOFORO COLOMBO, DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma