Traffico Roma del 21-11-2019 ore 18:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE
RACCORDO ANULARE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; IN INTERNA,
GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA E PRENESTINA.
ANCORA CODE PER L’INCIDENTE DI OGGI POMERIGGIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI, TRA IL
BIVIO A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, VERSO NAPOLI.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, IN USCITA DA ROMA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA
PORTONACCIO E LA COMPLANARE DI TORRENOVA.
AUMENTA IL TRAFFICO SU VIA DEL FORICO ITALICO, IN PARTICOLARE TRA VIA DELLA
CAMILLUCCIA E VIA SALARIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; LA TANGENZIALE EST È
TRAFFICATA DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO A24, VERSO SAN GIOVANNI.
A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SULLA SS148 PONTINA, TRA
PRATICA DI MARE E VIA MONTE D’ORO, VERSO POMEZIA.
IN PROSSIMITÀ DI MONTESPACCATO, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA AURELIA,
VICINO VIA GREGORIO XI VERSO IL CENTRO.
TRAFFICO INTENSO IN USCITA DA ROMA SU VIA FLAMINIA NUOVA, VIA TIBURTINA,
VIA CRISTOFORO COLOMBO.
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800.18.34.34, PER TUTTI GLI
AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma