Traffico Roma del 21-11-2019 ore 18:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

CONTINUANO I DISAGI SULLA A1 ROMA-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI

SONO CIRCA 10KM DI CODA TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD,

VERSO NAPOLI. RICORDIAMO CHE SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA.

CODE, VERSO IL CENTRO CITTÀ, SEMPRE PER UN INCIDENTE, ANCHE SULLA

AUTOSTRADA DI FIUMICINO, DALLO SVINCOLO DEL GRA A VIA DELLA MAGLIANA.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI VIAGGIA RALLENTATI A CAUSA DEL TRAFFICO

INTENSO, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA,

LA CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA CASSIA BIS E PRENESTINA.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, IN USCITA DA ROMA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA

PORTONACCIO E LA COMPLANARE DI TORRENOVA.

VIA DEL FORO ITALICO È TRAFFICATA TRA VIA DELLA CAMILUCCIA E VIA SALARIA,

VERSO SAN GIOVANNI; SULLA STESSA DIREZIONE, MA IN TANGENZIALE EST, CONSUETO

TRAFFICO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO DELLA A24.

ANCORA PRUDENZA SULLA SS148 PONTINA, DOVE UN INCIDENTE HA RALLENTATO

ULTERIORMENTE IL TRAFFICO, TRA SPINACETO E VIA MONTE D’ORO, VERSO POMEZIA.

IN PROSSIMITÀ DI MONTESPACCATO, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA AURELIA,

VICINO VIA GREGORIO XI VERSO IL CENTRO. DISAGI PER LA STESSA CAUSA ANCHE

ALL’EUR, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’OCEANO

ATLANTICO IN DIREZIONE CENTRO.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma