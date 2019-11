Traffico Roma del 21-11-2019 ore 19:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

CONTINUANO I DISAGI SULLA A1 ROMA-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI

SONO CIRCA 10KM DI CODA TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD,

VERSO NAPOLI. RICORDIAMO CHE SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA.

PRUDENZA SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO, DOVE PER TRAFFICO E INCIDENTI, CI

SONO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E IL BIVIO DEL GRA, IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI VIAGGIA RALLENTATI A CAUSA DEL TRAFFICO

INTENSO, DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA, LA

CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA CASSIA BIS E PRENESTINA.

RALLENTAMENTI IN QUEST’ULTIMA ORA ANCHE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA

AURELIA.

CODE SULLA SS148 PONTINA, DOVE UN INCIDENTE HA RALLENTATO ULTERIORMENTE IL

TRAFFICO, TRA SPINACETO E VIA MONTE D’ORO, VERSO POMEZIA. DISAGI ALLA

CIRCOLAZIONE ANCHE VERSO L’EUR, DA SPINACETO A VIA CRISTOFORO COLOMBO.

SU QUEST’ULTIMO TRATTO, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO,

DIFFICOLTÀ PER UN INCIDENTE, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. A

MONTESPACCATO, PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA SU VIA AURELIA, VICINO VIA

GREGORIO XI, VERSO VIA AURELIA ANTICA.

ANCORA INCIDENTI: A CENTOCELLE SU VIA CASILINA, ALTEZZA VIA PALMIRO

TOGLIATTI E IN ZONA SETTECAMINI, SU VIA TIBURTINA, VICINO VIA MOROLO.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma