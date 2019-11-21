Traffico Roma del 21-11-2019 ore 19:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
CONTINUANO I DISAGI SULLA A1 ROMA-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI
SONO CIRCA 10KM DI CODA TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD,
VERSO NAPOLI. RICORDIAMO CHE SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA.
PRUDENZA SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO, DOVE PER TRAFFICO E INCIDENTI, CI
SONO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E IL BIVIO DEL GRA, IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI VIAGGIA RALLENTATI A CAUSA DEL TRAFFICO
INTENSO, DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA, LA
CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA CASSIA BIS E PRENESTINA.
RALLENTAMENTI IN QUEST’ULTIMA ORA ANCHE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA
AURELIA.
CODE SULLA SS148 PONTINA, DOVE UN INCIDENTE HA RALLENTATO ULTERIORMENTE IL
TRAFFICO, TRA SPINACETO E VIA MONTE D’ORO, VERSO POMEZIA. DISAGI ALLA
CIRCOLAZIONE ANCHE VERSO L’EUR, DA SPINACETO A VIA CRISTOFORO COLOMBO.
SU QUEST’ULTIMO TRATTO, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO,
DIFFICOLTÀ PER UN INCIDENTE, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. A
MONTESPACCATO, PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA SU VIA AURELIA, VICINO VIA
GREGORIO XI, VERSO VIA AURELIA ANTICA.
ANCORA INCIDENTI: A CENTOCELLE SU VIA CASILINA, ALTEZZA VIA PALMIRO
TOGLIATTI E IN ZONA SETTECAMINI, SU VIA TIBURTINA, VICINO VIA MOROLO.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma