Traffico Roma del 21-11-2019 ore 20:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
CHIUSA NEL PRIMO POMERIGGIO PER UN GRAVE INCIDENTE, SI VIAGGIA ANCORA IN
CODA SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI, TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE
ROMA SUD, VERSO NAPOLI. RICORDIAMO CHE SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI
MARCIA.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ PER CHI CERCA DI ENTRARE IN CITTÀ, SUL PERCORSO URBANO
DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI TOR
CERVARA, VERSO LA TANGENZIALE EST.
MIGLIORANO LENTAMENTE LE CONDIZIONI DEL TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA DI
FIUMICINO: ANCORA PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI PER TRAFFICO E INCIDENTE,
TRA VIA DELLA MAGLIANA E IL BIVIO DEL GRA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CODE SULLA SS148 PONTINA, DOVE UN INCIDENTE HA RALLENTATO ULTERIORMENTE IL
TRAFFICO, TRA SPINACETO E VIA MONTE D’ORO, VERSO POMEZIA. DISAGI ALLA
CIRCOLAZIONE ANCHE VERSO L’EUR, DA SPINACETO A VIA CRISTOFORO COLOMBO.
SU QUEST’ULTIMO TRATTO, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO,
DIFFICOLTÀ PER UN INCIDENTE, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. PRUDENZA PER LO
STESSO MOTIVO A MONTESPACCATO, SU VIA AURELIA, VICINO VIA GREGORIO XI,
VERSO VIA AURELIA ANTICA.
DIMINUISCE IL TRAFFICO SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE, ANCHE SE
NELL’ULTIMA ORA, LA CIRCOLAZIONE È PIÙ SOSTENUTA, IN CARREGGIATA INTERNA,
TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA AURELIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma